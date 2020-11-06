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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بـ13.400 صوت

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:49 م
بايدن و ترمب
بايدن و ترمب
منار أحمد
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بـ13.400 صوت.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن بايدن يتقدم على ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا.. وأعلن مركز إديسون للأبحاث أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ5600 صوت بعد فرز 98% من الأصوات، مما يعطى ترامب 49.3% من أصوات الولاية مقابل 49.4% لبايدن.

يُذكر أن ترامب فاز بجورجيا بخمس نقاط مئوية في انتخابات عام 2016، وتمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، فيما تمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا انتخابيًا.

كما أفادت الأنباء بأن بايدن يوسع الفارق مع ترامب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن، ويتوقع أن تكون نيفادا ولايةً حاسمةً إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.

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