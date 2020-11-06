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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة بايدن: أمريكا يمكنها إخراج المتجاوزين من البيت الأبيض

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:16 م
جو بايدن
جو بايدن
منار أحمد
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قالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الجمعة، ردا على تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه خطط للإقرار بالهزيمة، بالقول إن الولايات المتحدة يمكنها إخراج المتجاوزين من البيت الأبيض.

وذكرت حملة بايدن في بيان تعليقا على التقارير التي تحدثت عن احتمال رفض الرئيس ترامب نتيجة الانتخابات إن لم تكن لصالحه: "يمكن للولايات المتحدة مرافقة المتجاوزين خارج البيت الأبيض".

وقال المتحدث باسم حملة بايدن أندرو بيتس في بيان: "كما قلنا في 19 يوليو، سيقرر الشعب الأمريكي نتيجة هذه الانتخابات"، في وقت يتقدم بايدن على ترامب في ولايات حاسمة من بينها بنسلفانيا وجورجيا.

وأضاف بيتس أن "حكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على إخراج المتجاوزين من البيت الأبيض".

وقلب المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهل للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

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