«تعليم الإسماعيلية»: المدارس جاهزة لاستقبال انتخابات «النواب»

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن كافة مدارس الإسماعيلية جاهزة لانطلاق الانتخابات البرلمانية والمقرر انطلاقها غدًا.وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم توفير كاشف حراري داخل كل لجنة وعددها 201 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة، إلى جانب وضع علامات التباعد داخل اللجان، مشددا بإحالة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ المهام المكلف بها.وشدد قبيصي على مديري المدارس: «لا بد أن يكون ظهور تعليم الإسماعيلية ومشاركته في العملية التعليمية مشرفا، كما هو معتاد ويتطلب ذلك توافر الجهود المختلفة، وتوفير جميع الإمكانات المطلوبة وتذليل كافة الصعاب من أجل الخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان».