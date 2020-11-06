غدًا.. وزير الأوقاف يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالمنيل

يدلي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا السبت، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل.وأوضح جمعة في تصريحات، أن بعض الناس قد لا يعي أهمية الانتخابات البرلمانية كبناء مؤسسات الدولة، والنقطة الثانية رسالة للخارج والداخل على نزاهة الانتخابات البرلمانية والشفافية، مؤكدًا أن الوزارة على حياد تام في كل الانتخابات ولا تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، مثلما كان يحدث في فترات معينة وكانوا يستغلون المساجد والجامعات في الدعاية.وتابع الوزير: «لأول مرة تقف الدولة بكل مؤسساتها الوطنية لإعلاء النزاهة والشفافية في الانتخابات»، مشددًا على أن اكتمال مؤسسات الدولة جزء من بناء الدولة ونحتاج توعية شديدة في هذا المجال، والتوعية بأهمية وأمانة الصوت، فصورة الشعب الديمقراطى عندما يخرج للتعبير عن رأيه رسالة للقاصى والدانى عن وعى الشعب.