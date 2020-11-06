حملة ترامب: التوقعات بفوز بايدن «زائفة»

قالت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الآلاف في ولاية نيفادا لم يدلوا بأصواتهم بشكل صحيح.وأضافت الحملة، أن بنسلفانيا شهدت مخالفات عديدة، بينها منع وصول المراقبين لأماكن الفرز.وأكدت الحملة، أن جورجيا تتجه لإعادة فرز وإحصاء الأصوات ونثق في عثورنا على مخالفات، مشيرة إلى أن التوقعات بفوز بايدن مبنية على ولايات لم ينته عد الأصوات فيها بعد، لافتة إلى أن التوقعات بفوز بايدن زائفة.وفي بنسلفانيا، تحدثت حملة ترامب عن وجود جملة من المخالفات، بما فيها منع متطوعي حملة ترامب من الوصول إلى أماكن فرز الأصوات.وينحصر التنافس حاليًا بين ترامب وبايدن في فرز الأصوات في أربع ولايات هي بالإضافة إلى جورجيا، بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا.ولدى بايدن 264 مقعدًا في المجمع الانتخابي، لكنه لم يحصل حتى الآن على رقم 270 الذي يجعله رئيسًا للولايات المتحدة، فيما يملك ترامب حاليا 214 مقعدًا في المجمع.