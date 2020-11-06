أذربيجان تسيطر على أكثر من 200 بلدة فى قره باغ

أعلنت أذربيجان، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت على أكثر من 200 بلدة في إقليم قره باغ منذ بداية القتال في سبتمبر، فيما اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.وأفاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر "تويتر" بسيطرة قواته على 7 قرى جديدة في محافظات جبرايل وزنكيلان قوبادلي في قره باغ، بينما أكد رئيس وزراء البلاد علي أسعدوف خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، أنه "تم حتى الآن تحرير 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 نقطة مأهولة".