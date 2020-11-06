ربح منها 16 مليون دولار.. هكذا حقق بايدن ثروة من الكتب

كشف تحقيق صحفي لمجلة بيزنيس إنسايدر عن أن المرشح الرئاسي المنافس لترامب ربح منذ عام 2018 مبلغ 15.6 مليون دولار من الكتب التي ألفها أوالتي كتبت عنه منذ مغادرته البيت الأبيض عام 2017.وأظهر التقرير بالاستناد إلى الإقرارات الضريبية أن بايدن وزوجته دفعا 5.2 مليون دولار كضرائب فيدرالية بين هذين عامي 2018 و2019.وأكد التقرير أن بايدن وزوجته كانت مصادر دخلهما الرئيسية من صفقات الكتب التي وقعوا عليها بعد مغادرة البيت الأبيض وعشرات من الخطابات، حيث كان جو بايدن يتقاضى بانتظام ستة أرقام مقابل خطاب واحد.اللافت للنظر إلى أن جو بايدن لقب منذ فترة طويلة بـ"جو الطبقة الوسطى"، واستمد جذوره المتواضعة من نشأته في سكرانتون- بنسلفانيا- وهي مدينة الطبقة العاملة، ويحشد التأييد من خلال التواصل مع الناخبين ذوي الياقات الزرقاء.فيما كشف تقرير أخر صدر في يونيو في صحيفة واشنطن بوست أنه بالإضافة إلى المنزلين اللذين يمتلكهما في ديلاوير، استأجر بايدن عقارًا مساحته 12000 قدم مربع في ماكلين بولاية فيرجينيا، ما يعزز من صورته كمرشح لا ينتمي للطبقة العاملة كما يدعي.وأبلغ نائب الرئيس السابق جو بايدن وزوجته أن كل من بايدن وقعا صفقات كتب مربحة، حيث كسب ما بين 80 ألفا إلى 90 ألف دولار مقابل مذكراته لعام 2017 "Promise Me، Dad"، واستمر في كسب الأرباح من كتابه الأكثر مبيعًا في التايمز "وعود للحفاظ".وأظهر التقرير أن جيل بايدن زوجة جو بايدن كسبت 90 ألف دولار سنويًا من كتابها للأطفال "لا تنسوا، بارك الله قواتنا"، وأرباح أخرى بنفس المبلغ تقريبا عن مذكراتها "حيث يدخل الضوء"، الذي صدر في مايو.وكشفت السجلات المالية الجديدة لعائلة بايدن أنهم يمتلكون أصولًا تتراوح بين 2.2 و8 ملايين دولار، وهي زيادة كبيرة على الأصول التي أبلغوا عنها قبل مغادرة البيت الأبيض في عام 2017، والتي ذكروها على أنها تبلغ قيمتها 330 ألف دولار ومليون دولار.