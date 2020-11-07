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تقارير ومتابعات

فى 8 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن منصة الأزهر للتعريف بالرسول

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:46 ص
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
نوران إمام
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أعلن فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي، إطلاق منصة إلكترونية للتعريف بالرسول محمد ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ والتعريف بسيرته العطرة بعدة لغات.

مبادرة "الطيب" جاءت فى ظل حملات تدعو للرد على الإساءة للدين الإسلامي والرسول الكريم، كما طلب الطيب بسن تشريع عالمي يُجرم من يسيء للرسول والمسلمين والدين الإسلامي.

وترصد الـ"دستور"، في السطور التالية، 8 معلومات عن المنصة التعريفية بالرسول:

1- من المقرر تفعيل المنصة خلال منتصف الشهر الجاري، وتم الانتهاء من وضع التصور النهائي، وينتظر عودة فضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب من الأقصر لعرض الشكل النهائي للمنصة.

2- من المقرر أن تكون المنصة مترجمة لعددة لغات، وذلك لتسهيل توصيلها لأكبر عدد من الأشخاص بالمجتمع الغربي.

3- سيتم طرح المنصة على الشبكة العنكبوتية والوصول لها من خلال موقع إلكتروني.

4- ستترجم المنصة بشكل مبدأي لعدد من اللغات أبرزهم الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والعبرية والإسبانية والفارسية والأردية والسواحلية.

5- سيتم إضافة ثلاث لغات خلال شهر من إطلاق المنصة، حتى تصل المنصة إلى 30 لغة بنهاية العام.

6- ستحتوى المنصة على مواد بها شرح مُفصل عن رسول الله محمد، كما ستكون تلك المواد تفاعلية بشكل سمعي ومرئي وذلك لتسهيل العملية التعليمية.

7- سيوجد قسم خاص بالموقع للرد على الشبهات والقضايا الحساسة التي تواجه المجتمع الإسلامي.

8- ستحتوي المنصة على مسابقة بحثية عالمية عن أخلاق الرسول وإسهاماته التاريخية الكبرى في نشر السلام والإسلام.

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