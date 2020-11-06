تجهيز لجان المنطقة الشمالية بالقاهرة لانتخابات النواب





أجرى حى الساحل، تحت إشراف رئيس الحى، المتابعة الميدانية لأعمال النظافة خارج وداخل المدارس وتجهيز اللجان الانتخابية بنطاق حى الساحل.

كما قام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وبحضور رئيس حى حدائق القبة، بالمرور على المدارس بنطاق الحى لمتابعة أعمال النظافة حول المدارس والتجهيزات الأخيرة وبوابات التعقيم والصناديق استعدادا للانتخابات، وجار المتابعة. حيث

تابعت أحياء المنطقة الشمالية الأعمال الاستعدادية للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية المقرر انطلاقها، صباح غد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبمتابعة من الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالمرور على المدارس، ومتابعة تجهيزات اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب.