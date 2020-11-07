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تقارير ومتابعات

من الأعراض إلى الأسباب.. كل ما تريد معرفته عن مرض الديدان المعوية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
مرض الديدان المعوية
مرض الديدان المعوية
سمر عبدالله
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالي.

وبشأن هذه الحملة، قال الدكتور سيد محمود، طبيب الأطفال، إن أعراض الإصابة بالديدان المعوية هي ألم أو ليونة في البطن، إسهال، غثيان، تقيؤ، نفخة وغازات، تعب وإرهاق، كما أن خسارة الوزن بلا سبب واضح تعد من أبرز أعراض الإصابة بالديدان المعوية.

وأضاف "محمود" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسباب الإصابة بالديدان المعوية كثيرة، من بينها تناول لحوم غير مطهية بشكلٍ جيد، أو لحوم أُخذت من حيوان مصاب، وشرب ماء ملوث، والعيش في بيئة غير نظيفة، وعدم الحفاظ على النظافة الشخصية، لافتًا إلى أنه عندما يحدث التلوث تدخل الديدان الجسم وتنتقل لتستقر في الأمعاء، لتبدأ هناك بالتكاثر والنمو وبشكل مستمر، وعندما تتزايد أعدادها بشكل كبير وتصبح كبيرة في الحجم عندها فقط قد تبدأ أعراض الإصابة بالظهور.

وعن طرق الحماية من الديدان المعوية، أشار "محمود" إلى أن طرق الحماية تتمثل في تجنب تناول السمك واللحم النيء، وطبخ الطعام جيدا على درجات حرارة عالية ومناسبة، وترك اللحوم قليلًا قبل بدء تحضيرها للطهي أو قبل تناولها، مؤكدًا أنه من الضروري تجميد اللحوم مدة 24 ساعة على الأقل قبل طهوها، وغسل وتقشير الفواكه والخضار جيدا أو حتى الحرص على تناولها مطهاة جيدا.

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