ارتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في قره باغ إلى 250

أفادت وسائل إعلام أرمينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في ناغورنو قره باغ إلى 250، وفقًا لفضائية "العريية عاجل".وتصاعدت في الآونة الأخيرة أزمة حرب دولتي أرمينيا وأذربيجان، مما دفع تركيا بالوقوف بجانب دولة أذربيجان، حيث جهزت دفعة من المرتزقة من الفصائل السورية وأرسلتها لمساندة أذربيجان، واستعداد دفعات أخرى من المرتزقة، وبدأت الدفعات المرسلة في القتال واشتداد النزاع بين الدولتين.ونشر المركز الأرمني الموحد فيديوهات توضح هؤلاء المسلحين السوريين وهم يقاتلون في الإقليم الانفصالي، ويظهر بعض المسلحين يتحدثون باللغة المختلطة بين العربية والتركية، ويحملون علامة "الذئاب الرمادية"، وهي علامة تعود إلى منظمة قومية تركية تشكلت في ستينيات القرن الماضي، وتصنف من ضمن الجماعات الفاشية الجديدة.