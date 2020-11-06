إذا فاز بايدن.. السلطة الفلسطينية ستستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

قال مسئولون كبار في السلطة الفلسطينية إنها تنوي أخذ أموال المقاصة من إسرائيل واستئناف التنسيق الأمني والمدني معها تدريجيًا، إذا فاز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وقيل ذلك لمسئولين كبار في أوروبا وجهات أخرى، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.من جهته قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، نبيل شعث، إن فوز بايدن ليس معناه أنه سيُصبح حليف السلطة الفلسطينية مشيراً إلى أن الأخيرة تعرف تماماً أن إسرائيل وأمريكا حليفتان استراتيجيتان في المنطقة، ومع ذلك أوضح أن هناك فرصة أكبر للعمل والحراك بين رام الله وواشنطن، إذ برأيه سيتراجع الدعم الأمريكي للاستيطان الإسرائيلي والمواقف الإسرائيلية.