المجلس الأوروبى: لدينا خلاف مع تركيا.. والاتحاد سيتدخل بأزمة سد النهضة

أعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عن وجود خلاف لدى الاتحاد الأوروبي مع تركيا في عدة ملفات.وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أن الاتحاد سيتخذ قرارا بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر المقبل، وكانت أنقرة مددت مرة جديدة، الأسبوع الماضى مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بنشاط غير قانوني، وفقا لقناة العربية.وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في بيان له، تدين اليونان مرة أخرى هذا السلوك المستهتر، مضيفا أن حكومة بلاده تعد احتجاجا دبلوماسيا رسميا وستطلع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلفائها على القضية.وأثار إرسال السفينة التي أصبحت رمزا لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيدا في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة، وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصًا حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.وحول أزمة سد النهضة، قال ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا إيجابيا في هذا الملف، مؤكدا أن الاتحاد يتابع تطورات الملف عن كثب.وأعلنت القاهرة الأربعاء الماضى فشل التوافق حول استكمال منهجية وطرق التفاوض بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة، وذلك عقب اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.