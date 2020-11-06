النفط يتراجع مع استمرار فرز الأصوات في أمريكا

هبط النفط الأمريكي ما يزيد عن 2%، اليوم الجمعة، إذ أججت إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المخاوف بشأن توقعات الطلب بينما تظل الأسواق في حالة من التوتر، بفعل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية والمستمرة لفترة طويلة.وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار أو ما يعادل 2.7 % إلى 37.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:38 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 0.9 % أمس الخميس، وتراجع خام برنت 1.05 دولار أو ما يعادل 2.6 % إلى 39.88 دولار، بعد أن هبط 0.7 %ة في الجلسة السابقة.وسجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الإصابات، أمس الخميس، وارتفعت الحالات بما لا يقل عن 120 ألفا و276 حالة في الولايات المتحدة، وهو ثاني أعلى معدل قياسي يومي على التوالي مع انتشار التفشي فيأنحاء البلاد.وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق، لدى أواندا " أن تصاعد إضافات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة من المرجح أن يوجه ضربة للاستهلاك".وأضاف "في ظل غياب دليل ملموس على أن "أوبك+" تتحرك صوب إبطاء أو عكس وتيرة زيادات الإنتاج، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب يحد موجة ارتفاع النفط (التي بدأت) قبل الانتخابات".وخفضت المفوضية الأوروبية أيضا توقعاتها الاقتصادية، وتنبأت بأن الاتحاد الأوروبي لن يشهد انتعاشا إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى 2023.ومن المتوقع أن ترجئ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، إعادة مليوني برميل يوميا من الإمدادات في يناير، بالنظر إلى انخفاض الطلب جراء إجراءات العزل العام الجديدة المرتبطة بكوفيد-19.وتلقت السوق بعض الدعم، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن معظم الانخفاض يُعزى إلى توقف الإنتاج مع اجتياح إعصار آخر لمنطقة خليج المكسيك.