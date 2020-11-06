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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا: لن تكون هناك حرب مع روسيا على المياه فى القرم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
أندريه يرماك
أندريه يرماك
وكالات
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قال مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إنه على يقين تام من أنه لن تندلع أي حرب بين بلاده وروسيا على المياه في شبه جزيرة القرم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف في مقابلة مع قناة محلية: "لا، لن تكون هناك حرب.. دعونا نتحدث بصراحة: يوجد اليوم ما يكفي من المياه لمن يعيشون في القرم".

وظهرت مشكلة توفير المياه للسكان وري الأراضي في القرم عام 2014، عندما قطعت أوكرانيا من جانب واحد، المياه الواردة عبر قناة شمال القرم من مقاطعة خيرسون الأوكرانية إلى شبه الجزيرة.

هذه القناة كانت توفر 90٪ من احتياجات شبه الجزيرة من المياه، وفي الوقت الراهن تعمل الجهات الروسية بما فيها الجيش والطوارئ، لتوفير المياه بما يسد حاجة شبه الجزيرة، وأطلقت جملة من المشاريع لاستجرار المياه وتحلية ماء البحر للقرم.

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