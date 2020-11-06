بعد فوزها.. فرجينيا هانى تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم

توجت فرجينيا هاني بلقب "Miss Egypt Grand International"، حيث بهذا الإنجاز من سوف تمثل مصر في المحافل الدولية.من جانبها قالت فرجينيا، إنها فخورة بتمثيل مصر في ثالث أكبر مسابقات الجمال العالمية، مؤكدة بأنها تحمل على عاتقها المسئولية لتحقيق اللقب وتخليد اسم مصر في المحافل الدولية.وأضافت "فرجينيا"، أنها فخورة بهذا اللقب لأنها تعد أول مصرية تحصل عليه منذ أربع سنوات وسوف تمثل مصر عالميا في مسابقة ملكة جمال الدولية عالميًا، قائلة: "ده كان حلم لي".فرجينيا خريجة المدرسة الألمانية بالدقي، ومنها درست علم الاقتصاد والتكنولوجيا بجامعة ميونخ الألمانية، كما أنها تشجع النادي الأهلي.وجاءت شروط ومعايير اختيار المتسابقات كالتالي:السن من 20 إلى 29 عامًا، الطول لايقل من 163 سم، الوزن يكون متناسبا مع الطول، إجادة اللغة الإنجليزية، الذكاء والجمال والثقافة، كما أنه لا يسمح بالشعر الاصطناعي والعدسات اللاصقة.