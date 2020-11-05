حملة ترامب تنفي فوز بايدن بولاية أريزونا وتؤكد التقدم فيها

أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن النتائج ستتغير لصالحهم مشيرين إلى وقوع عمليات تزوير.وقال مسؤولو حملة ترامب خلال مؤتمر صحفي من ولاية أريزونا، إنهم سيثبتون للشعب الأميركي أن ولاية أريزونا لترامب وليس لمنافسه جو بايدن.وأكد حملة ترمب أن نتائج ولاية أريزونا ستتغير لصالحهم خلال أيام مشيرة إلى أن وسائل إعلام حسمت الولاية لصالح بايدن وهذا غير صحيح.وأشارت حملة ترامب إلى أن كل الخيارات مطروحة ويدرسون ما الذي سيفعلوه في ولاية أريزونا.وقالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن في وقت سابق إن الفوز بالانتخابات الرئاسية على الرئيس دونالد ترامب أصبح "وشيكا"، حيث يستمر عد الأصوات في أربع ولايات فقطً.وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون، إن الأرقام المتوفرة الأن للحملة تشير إلى أن بايدن سيفوز بحصة كبيرة بما يكفي من الأصوات البارزة في ولاية بنسلفانيا أو جورجيا أو أريزونا أو نيفادا ليتمكن من إعلان فوزه قريبًا.