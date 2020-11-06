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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعرف على مقرك الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:24 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إسلام نصير
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أقل من 48 ساعة تفصلنا عن بدء مارثون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، والمقرر إجراؤها أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل حسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وللاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للناخبين، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خدمة الاستعلام عن المقر الانتخابي من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن استعلام الناخب عن لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال إدخال رقمه القومي المكون من 14 رقما علي الموقع التالي:
https:www.elections.eg

ويسمح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بمعرفة مقر اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية للناخب، ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي للناخب.

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