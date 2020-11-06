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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

وفقًا لصفات برجه.. ماذا يفعل ترامب حال خسارته الانتخابات؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
ترامب
ترامب
إسلام جمال
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ينشغل العالم فى الوقت الحالي بأكبر حدث سياسي عالمى، وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتى يتنافس فيها جون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، والرئيس دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهورى.

دونالد جون ترامب، ولد في 14 يونيو 1946، والذي ينافس بقوة للفوز بالرئاسة الأمريكية لفترة ثانية، وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي.

ويعتبر ترامب أحد مشاهير برج الجوزاء، الذى يتميز بأنه يستطيع التعبير عن نفسه بسهولة ووضوح، ويمتلك أسلوبًا مميزًا عند التحدّث مع الآخرين، مما يُساعده على تحقيق النجاح.

ومع اقتراب المرشح الديمقراطى جو بايدن للفوز برئاسة الولايات المتحدة، فيمكن أن تتنبأ صفات برج الجوزاء بتصرفات دونالد ترامب حال فوزه.

ومن المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه صاحب قرارات عفوية، الأمر الذى لوحظ فى الكثير من الخطابات خاصة الأخيرة والخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

دونالد ترامب.. التهور والتسرع

من صفات برج الجوزاء "التهور والتسرع" الأمر الذى قد يدفع دونالد ترامب للكثير من الأفعال الجنونية والمتهورة، فقد يدفع حب المغامرة مواليد هذا البرج إلى أن يكونوا متهوّرين في بعض الأحيان، وهو ما يؤدّي بهم إلى خسارة بعض الأشياء المهمّة في الحياة.

دونالد ترامب.. عدم الالتزام

لا يحب مواليد برج الجوزاء الالتزام أبدًا، بل يحبون الاطّلاع على كل شيء وعلى أي تجربة قد تعطيهم إحساسًا جديدًا.

ترامب.. الفوضى سمة برج الجوزاء

يمكن لدونالد ترامب فى حال عدم فوزه في أن يدفع مؤيديه لنشر الفوضى، فمن سمات برج الجوزاء الفوضى، حيث لا يتمتع بالتنظيم في الحياة بشكل عام.

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