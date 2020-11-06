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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عودة الشتوية.. 5 حيل لإطلالة عصرية من وحى نجمات الموضة (صور)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
سارة جيسيكا باركر
سارة جيسيكا باركر
سارة ساويرس
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بمجرد أن يذهب الخريف وتبدأ ملامح الشتاء فd الظهور، حيث انخفاض درجة الحرارة، وقشعريرة أجسادنا وأسناننا، نجد أنه من الصعوبة الخروج من المنزل دون الالتفاف بالملابس والأغطية المناسبة كل صباح، ولهذا نستعرض في السطور التالية 10 حيل لتنسيق ملابس الشتاء من وحي مشاهير الموضة.

سارة جيسيكا
سارة جيسيكا
الفستان الشتوي
ينجح المشاهير ونجمات الموضة، دائمًا في الحصول على أفضل إطلالة في الشوارع في الطقس الشتوي، ومؤخرًا شاهدنا الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر في إطلالتها الشتوية التي جاءت عبارة عن الفستان البنفسجي ذو اللون الأنيق والفتحة الجانبية، وتتناسب هذه الخامة الصوفية للفستان مع جميع الأحذية، من الأحذية الرياضية إلى الأحذية الطويلة إلى الكعب الوردي.
كيلي رولاند
كيلي رولاند
تنسيق المعطف الشتوي
ومع أن المعطف الشتوي من أبرز الملابس التي يمكنك ارتداؤها في هذا الطقس البارد، ألا أنه يجب التفكير أيضًا في مدى توافقه مع بقية ملابسك وملحقاتها الشتوية، فتألقت النجمة كيلي رولاند الفكرة المثالية لإطلالة المعطف، حيث جاء خيارها الأمامي يتناسب مع قفازاتها وأحذيتها، مما يخلق مظهرًا أنيقًا وعصريًا.
هيلي بيبر
هيلي بيبر
الألوان المفعمة بالحيوية
من الممتع أيضًا استبدال ألوان الشتاء الداكنة، بألون جريئة ومشرقة، وهو ما أقدمت على فعله النجمة هيلي بيبر، بارتاءها معطف ثقيل أصفر اللون، الصفراء، فهذه الإطلالة تمنحك الأناقة العصرية بعيدًا عن الملابس التقليدية.
Yara
Yara
البلوزة والبنطال «هاي ويست»
تميل الملابس الشتوية إلى أن تكون ضخمة، ولكن مع النظر إلى إطلالة عارضة الأزياء Yara Shahidi، يمكنك إيجاد التوازن والأناقة من خلال مزج بلوزة قصيرة مع بنطال عالي الخصر «هاي ويست».
إيما طومسون
إيما طومسون
مكملات الإطلالة الحيوية
لو بدت إطلالة أساسية من حيث القطع الشتوية المعروفة، فهناك دائمًا فرصة لإضافة لمسة حيوية، من خلال مكملات الأزياء، ولديك ستايل النجمة إيما طومسون، مثالًا، حيث اختارت لف وشاحًا مطبوعًا حول عنقها جعل إطلالتها تنطق بالإشراق.

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