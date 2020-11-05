انتشال جثة طفلة والبحث عن صديقتها بعد غرقهما في «نيل الصف»

انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثة طفلة تعرضت للغرق بنهر النيل فى الصف بالجيزة، وجار البحث عن جثة صديقتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تعرضت طفلتان للغرق بنهر النيل فى الصف بالجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثتيهما، وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفلتين بنهر النيل فى الصف.انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلتين تبلغان من العمر 12 سنة، تعرضتا للغرق بنهر النيل، بمنطقة جنة النيل، وذكر شهود عيان أن الضحيتين توجهتا عقب خروجهما من المدرسة إلى النيل للهو بجواره، إلا أنهما اختل توازنهما وسقطا بالمياه، وتعرضتا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.وذكر شهود عيان أن الطفلة التى تم انتشال جثتها تدعى "فريدة.ج"، وصديقتها التى غرقت بصحبتها وجار البحث عنها تدعى "حسناء".