بعد احتجازهم بدار رعاية.. ماذا يعمل أولياء أمور أصدقاء «طفل المرور»؟

كشفت مصادر قانونية مطلعة على سير التحقيقات الخاصة بقضية "طفل المرور" بنيابة البساتين، عن طبيعة عمل أولياء أمور بقية أصدقاء الطفل المحبوسين على ذمة القضية، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت المصادر، إن والد أحد المتهمين يعمل نائب مدير بنك، وآخر صاحب شركة مقاولات والثالث نجل مدير مطعم سياحي، والرابع ابن مدير ملهى ليلي، وجميعهم تربطهم علاقة صداقة بالطفل "أحمد"، نجل القاضي.وكان المتهمون يستقلون السيارة بصحبة المتهم الأول، ويقومون بالتنمر على عدد من رجال الشرطة، أثناء سيرهم في الشارع، ويقومون بتصوير تلك الوقائع وبثها على موقع "تيك توك".وجرى القبض على المتهمين عقب صدور إذن النيابة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.يذكر أن مصادر مطلعة على تحقيقات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور"، والمتورط فيها نجل قاض و4 من أصدقائه، قالت إنَّ تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينات من المتهمين بشأن تعاطيهم للمخدرات من عدمه، أثبتت إيجابية التحاليل لطفل المرور و3 من أصدقائه.وتبين أن المتهمين ثبت تعاطيهم لمخدر الحشيش، عقب صدور تقرير الطب الشرعي، وجرى سحب عينات منهم بناء على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات، وتبين خلو العينات من تعاطي الهيروين والكحول وثبتت مادة الحشيش في العينات بينما أثبت التقرير خلو عينات أحد المتهمين من التعاطي لأي مواد مخدرة.وأفادت النيابة العامة، في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، بأنَّها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرىوأمر النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.كما قررت النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي"، لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي، ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.