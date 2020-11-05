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عالم

الجزائر تضع مخططًا فوريًا لاحتواء انتشار كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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قررت الحكومة الجزائرية وضع مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار وباء كورونا، مع توفير كل الظروف البشرية واللوجستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.

وترأس رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، اليوم الخميس، اجتماعًا تقييميًا لمدى تطور الوضع الوبائي، وكذا آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار فيروس كورونا.

ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، وكلفت مختلف الوزارات بمنع تنظيم الملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر، يشكل عوامل لانتشار الوباء، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء، أن مخطط العمل يرتكز على ثلاثة محاور، وهي تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، ووضع استراتيجية اتصال أكثر فعالية، والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس الأربعاء 59 ألفا و527 إصابة و1999 وفاة، مقابل 41 ألف حالة شفاء.

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