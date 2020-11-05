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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقيقة أصوات المتوفين فى الانتخابات الأمريكية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:16 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
إسراء صلاح الدين
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كشفت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، عن فوضى الانتخابات الأمريكية، ومزاعم حساب أصوات المتوفين.

وانتقد ذلك مسئولو حملة ترامب، رودي جولياني وإريك ترامب، بسبب مزاعم أن انتخابات بنسلفانيا عانت من تزوير، بما في ذلك ادعاء غريب بأن "الموتى" صوتوا في الولاية المتأرجحة.

وأرسل نجل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وعمدة نيويورك السابق إلى ولاية بنسلفانيا للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.

وأكدت الصحيفة أن الانتخابات الأمريكية لم تُحسم بعد، مع بعض الولايات الرئيسية مثل بنسلفانيا فلم ينته بعد من فرز الأصوات الغيابية والبريدية.

وادعى ترامب أن النتائج المتأخرة كانت دليلًا على محاولة الديمقراطيين "سرقة" الانتخابات، وادعى مرارًا وتكرارًا أن بطاقات الاقتراع عبر البريد "مزورة"، بينما نفى المنافس الديمقراطي جو بايدن مزاعم الرئيس، ووصفت حملته هذه التصريحات بأنها "شائنة".

وكرر نجل ترامب مزاعم والده بأن الديمقراطيين كانوا يحاولون "الغش" في الولايات من خلال عد الأصوات المطول.

وقال في مؤتمر صحفي نظمته حملة ترامب: "سنفوز بولاية بنسلفانيا، لكنهم يحاولون خداعنا منها لأنهم يعرفون أن هذا هو طريقهم الوحيد إلى النصر".

وتابع "سنقوم برفع دعوى في ولاية بنسلفانيا، إنه آخر شيء أردنا القيام به، إنه آخر شيء يرغب والدي فعله، لكن هذا فساد مُستشر، لا يمكن تجاوزه وليس عادلا". وأدلى جولياني بادعاء غريب بأن ولاية بنسلفانيا تتمتع "بسمعة الموتى الذين يصوتون" في الانتخابات، مع عدم وجود دليل يدعم مزاعمه.
ثم أضاف: "هذا يفوق أي شيء رأيته من قبل".

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