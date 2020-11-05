ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجمالية

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، اليوم الخميس، القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بالجمالية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقار ات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات تم الانتقال لمحل الواقعة وضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها (3 أمتار× 3 أمتار - بعمق 20 مترا) وأدوات الحفر والتنقيب.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.