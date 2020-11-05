عمان: إجمالي إصابات كورونا بلغت 117.167 اصابة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 117 ألفا و167 إصابة.وأفادت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بالفيروس 1286 حالة بنسبة 09ر1%، فيما بلغت إجمالي حالات الشفاء 107 آلاف و368 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر91%.