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حوادث

تجهيز 9468 لجنة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:37 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.

وأشار "إبراهيم" - في بيان اليوم الخميس - إلى انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.

وأوضح أن المحاكم الابتدائية بدأت من أمس الأربعاء وحتى غدا الجمعة في تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضي "أساسي واحتياطي" حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

كما يتسلم كل قاضي حقيبة تحتوي على المستلزمات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول، موجها لقضاة مصر الشكر عما يبذلونه من جهد مضنى ومشقة من أجل خدمة الوطن وتمكين الناخبين المصريين من اختيار نوابهم.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا، ولن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين.

وتخصيص منسق للطوابير لمراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت، مضيفا أن الهيئة خصصت خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وأكد أن البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية تواصل لليوم الثاني على التوالي استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها أصواتهم وإقرار التصويت وباقي الأوراق المطلوبة والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة بتوقيت كل دولة.

وعقب انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات الواردة للجنة بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية تتولى فرز الأصوات يقوم أعضاؤها في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الأظرف التي كان بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردي وقوائم.

ثم يفرز كل منها في محضر فرز مستقل يثبت به الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بالمتابعة.

وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج في النظامين الفردي والقوائم وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج الداخل.

وأشاد بالتعاون الذي أبدته الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في إتمام عملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل، داعيا جميع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت وذلك من أجل وطنهم الحبيب الذي يحتاج إلى صوت كل مصري.

يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.

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