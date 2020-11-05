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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مرشح رئاسي سابق: «ازددنا فقرًا» بعد تراجع العملة التركية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
محرم إينجه
محرم إينجه
وكالات
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هاجم المرشح الرئاسي السابق في تركيا محرم إينجة، وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، بسبب عدم اكتراثه بأزمة تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق كان قد شارك في أحد البرامج التليفزيونية قبل أيام، ورد على سؤال المحاور حول ما إذا كان على المواطنين الأتراك القلق من تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث قال بأسلوب ساخر: هل راتبكم بالدولار؟ هل مدانون بالدولار؟ هل لديكم أعمال بالدولار؟.

محرم إينجة، رد على بيرات ألبيراق، صهر الرئيس أردوغان، في تغريدة عبر "تويتر"، قائلا" "زدنا فقرًا".

وقال إينجة، عضو حزب الشعب الجمهوري في تغريدته: "قبل انتخابات 24 يونيو 2018، كانت القيمة السوقية لـ9 بنوك في تركيا 34 مليار دولار أمريكي، أما الآن قيمة البنوك نفسها في شهر نوفمبر 2020، نحو 15 مليار دولار، السيد الوزير لا يهتم بالدولار، ولكن كلما ارتفع الدولار زدنا فقرًا".

وكان الدولار قد استهل العام الجاري عند مستوى 5.95 أمام الليرة، غير أن الليرة واصلت تراجعها على مدار العام، ليسجل الدولار يوم أمس 8.44 أمام الليرة، وهو ما يعكس تراجعا بنحو 30 في المئة بقيمة الليرة خلال العام الحالي.

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