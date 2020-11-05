انخفاض جديد لليرة التركية أمام الدولار واليورو

أعلن موقع "جمهورييت" التركي، اليوم الخميس، عن ارتفاع الدولار الأمريكي حتى 8.47 ليرة، بينما سجلت الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا في بداية تعاملات اليوم.وأشار الموقع إلى أن اليورو يقترب من كسر حاجز الـ10 ليرات تركية، إذ سجل 9.95 ليرة تركية مرتفعًا من 9.90 ليرة تركية، فيما بلغ سعر جرام الذهب 520 ليرة مرتفعًا من 515 ليرة.وتتواصل تحذيرات خبراء الاقتصاد للمواطنين والمستثمرين بعدم شراء الذهب في ظل موجة التقلبات العنيفة التي تشهدها أسعار صرف العملات والذهب.ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع معدل التضخم في تركيا بنسبة 2.13% في شهر أكتوبر الماضي، و11.89% على أساس سنوي، ما يكشف مدى تدهور الاقتصاد التركي.