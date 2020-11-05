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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق يبدأ أولى خطوات بناء برج لتجزئة الغاز المصاحب فى البصرة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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دشن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رفع ونصب برج تجزئة الغاز المصاحب في محافظة البصرة 550 كم جنوبي بغداد.

وذكرت مصادر في حكومة البصرة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة، ودشن فعالية البدء بعمليات نصب برج تجزئة الغاز المصاحب للنفط في شركة غاز البصرة في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 200 مليون قدم مكعب للمرحلة الأولى.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قد صرح في وقت سابق بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النفط للتخلص من ظاهرة حرق الغاز فى الحقول النفطية التي تديرها الشركات الأجنبية والجهد في البصرة.

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