اليابان: تسجيل بؤر عدوى بكورونا فى أكثر من 100 موقع

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس، تسجيل بؤر عدوى في أكثر من 100 موقع بأنحاء البلاد خلال هذا الأسبوع.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن عدد البؤر بلغ 106 وهي زيادة بنسبة 60% عن الأسبوع الماضي، موضحة أن الشركات والمكاتب الحكومية كان بها العدد الأكبر تليها المطاعم والمدارس والمؤسسات الطبية.وتم تأكيد بؤر إصابة في 341 موقعًا بالبلاد في الفترة بين 5 من أكتوبر إلى 2 من نوفمبر ما يشكل 20% من إجمالي البؤر المؤكدة حتى الآن، وتخطى إجمالى الحالات في اليابان منذ بداية الأزمة مائة ألف حالة.