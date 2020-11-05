حالة وفاة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس "كورونا"، في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.وأفادت في بيان صحفي اليوم، بأن المواطنة عائشة محمد عبده (85 عامًا)، من الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، توفيت اليوم بسبب فيروس "كورونا".