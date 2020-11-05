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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

حالة وفاة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس "كورونا"، في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

وأفادت في بيان صحفي اليوم، بأن المواطنة عائشة محمد عبده (85 عامًا)، من الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، توفيت اليوم بسبب فيروس "كورونا".

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