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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 5-11-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 5-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت بورصة الكويت أمس الأربعاء، جلسة تداولاتها علي تباين كافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرًا 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5465.88 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسرًا 7.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6034.36 نقطة، مقابل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحًا 8.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4339.44 نقطة، كما زاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحًا 11.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4404.19 نقطة.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5-11-2020 في البنوك المصرية
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.14 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.53، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.55 جنيه وللبيع 51.51.

أسعار الدينار الكويتي
وفي المصرف المتحد استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.53، كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50.

كما واصل الدينار استقرار سعره أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك بلوم سجل سعر الدينار للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.53.

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