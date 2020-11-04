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مصر

«البيئة» توضح الهدف من إنشاء «الحزام الأخضر» حول القاهرة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:13 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة نفذت عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن في مواقع متفرقة من المحافظات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

أسفرت تلك الحملات عن فحص 18842 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة 14329 سيارة ومخالفة ٤٥١٣ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تستعرض "الدستور" الهدف من إنشاء مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى، للحد من تلوث الهواء وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة البيئة.

• نشر المساحات الخضراء في الفراغات المتاحة حول الطريق الدائري للقاهرة الكبرى لتجميل العاصمة وتنمية الإحساس بالشجرة ورعايتها وتنمية الذوق لدى المواطنين.

• الإسهام في حماية البيئة من التلوث بتكثيف انتشار الخضرة حول القاهرة الكبرى؛ للتخفيف من آثار المتغيرات الحيوية الضارة بصحة وسلامة السكان.

• استثمار المساحات حول القاهرة الكبرى في زراعة الأشجار لتحقيق عائد اقتصادي قوي من الأشجار التي يمكن زراعتها.

• حماية المواطنين من سكان القاهرة الكبرى من الإصابة بالأمراض الصدرية والحساسية والمحافظة على صحتهم.

• توفير فرص عمل لشباب الخريجين عن طريق فريق الصيانة الذي سيشرف على المشروع.

• الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بدلا من تركها في الصحراء دون الاستفادة منها رغم الاستثمارات الضخمة المنُصرفة عليها.

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