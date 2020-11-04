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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية ألمانيا يدخل الحجر الصحي للمرة الثانية بسبب كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:27 م
هايكو ماس
هايكو ماس
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية هايكو ماس سيدخل الحجر الصحي للمرة الثانية، بسبب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا أثناء لقائه بوفد أجنبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن ماس ووكيل وزارة الخارجية ميشائيل روث التقيا بوفد أجنبي وبعد اجتماعهما بالوفد، تم اكتشاف إصابة عضو من أعضاء الوفد الأجنبي بكورونا.

وبناء على هذا التشخيص، يدخل وزير الخارجية ووكيل الوزارة والموظفون الذين شاركوا في الاجتماع في الحجر الصحي.

وذكر البيان أن نتيجة الاختبار الأول الذي خضع له الوزير الألماني جاءت سلبية، مشيرًا إلى أن ماس سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.

جدير بالذكر أن ماس دخل في نهاية سبتمبر الماضي في حجر لمدة 11 يومًا بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا، ولم تمر خمسة أسابيع على إنهائه هذا العزل الذاتي.

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