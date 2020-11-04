رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يحصل على 69 مليونًًا و543 ألفًا و71 صوتًا حتى الآن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:36 م
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
حطم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الرقم القياسي لعدد الأصوات التي يحصل عليها مرشح رئاسي في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، الأربعاء، أن بايدن حصل على 69 مليونا و543 ألفا و71 صوتا حتى الآن، ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات عام 2008، حيث حصل على 69 مليونا و498 ألفا و516 صوتا.

جدير بالذكر أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ"المجمع الانتخابي"، ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز بـ270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

الأمطار تغلق 3 طرق صحراوية.. ونصائح «مهمة» لتفادي الحوادث

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

الموعد النهائى لغلق المحلات على طاولته.. بدء انعقاد اجتماع الحكومة

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«المرأة الأفريقية» بقنا فى زيارة لقصر الأمير يوسف كمال (صور)

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء