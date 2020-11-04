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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال يهدم قرية فلسطينية ويشرد سكانها في غور الأردن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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هدمت القوات الإسرائيلية مساكن حوالي 80 فلسطينيا في عملية كبيرة قل مثيلها في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

ودمرت جرافات إسرائيلية مساء الثلاثاء، قرية "حمصة البقيعة" البدوية الصغيرة بأكملها بما في ذلك الخيام وحظائر الماشية والألواح الشمسية قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية تاركة وراءها العشرات من المشردين، بحسب ما شاهد مصور وكالة فرانس برس هناك.

ودان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأربعاء، عملية الهدم "التي تعد الأكبر من نوعها بحق أهلنا الصامدين في الأغوار".

وقال اشتيه: "أقدمت سلطات الاحتلال مساء أمس على هدم تجمع حمصة البقيعة في محافظة طوباس بشكل كامل، مخلفة قرابة 80 مواطنا بلا مأوى بعد هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية"، معتبرا أن ذلك "يمثل خرقا إسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي، وتحديًا اضافيًا لنا وللمجتمع الدولي وتدميرًا ممنهجًا لمنع إمكانية اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".

من جهته أكد مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لوزارة الدفاع (كوغات) أنه "دمر مباني ومنشآت تم تشييدها بشكل غير قانوني في ميدان للرماية العسكرية في غور الاردن".

وغور الأردن أو وادي الأردن هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت.

ويقع غور الأردن بشكل أساسي في المنطقة المصنفة "سي" او "جيم " من أراضي الضفة الغربية والتي تخضع تمامًا لسيطرة إسرائيل التي تخطط لضمها.

ويحتاج تشييد المباني في هذه المنطقة وفق إسرائيل إلى تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تهدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون بدون تصاريح على حد قولها.

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