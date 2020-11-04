8651 إصابة جديدة بكورونا في رومانيا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1000 حالة عن اليوم السابق.وأفادت صحيفة "رومانيا جورنال" المحلية على موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 267088 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس بلغ 186260 شخصا على مستوى البلاد، في حين بلغ عدد الوفيات 7419 حالة بعد تسجيل 146 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الصحيفة أن 11867 مريضًا من مُصابي كورونا يتلقون الآن العلاج في المستشفيات؛ من بينهم 1001 مريضًا يخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة، نظرًا لخطورة وضعهم الصحي.