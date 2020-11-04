إسبانيا تعلن وفاة وإصابة 6 مهاجرين قبالة جزر الكناري

أعلنت سلطات الطوارئ الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين كانوا على متن قارب مهاجرين اعترضته السلطات قرب جزر الكناري.وذكرت السلطات أنه تم نقل خمسة مهاجرين لتلقي العلاج فور رسو القارب بميناء "لوس كريستيانوس" بجزيرة "تينيريفي"، مضيفة أن جميع المهاجرين وعددهم 72 يأتون من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.وتابعت السلطات الإسبانية أن أكثر من ثمانية آلاف مهاجر وصلوا منذ بداية العام الجاري إلى أرخبيل جزر الكناري الذي يبعد بحوالي 100 كيلومتر عن الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.