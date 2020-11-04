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مصر

الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:41 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة.. طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا على شمال الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء.

وبالنسبة للأمطار، تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة - كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم-مطروح-اسكندرية-رشيد-بورسعيد-العريش).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
الاسكندرية 24 19
وادى النطرون 24 19
طنطا 25 19
شبين الكوم 25 18
دمنهور 24 19
بلطيم 24 19
مطروح 23 19
السلوم 24 18
سيوة 25 14
بورسعيد 25 19
دمياط 24 19
الزقازيق 25 19
المنصورة 24 19
الاسماعيلية 26 18
السويس 25 19
العريش 26 20
رفح 24 20
راس سدر 26 18
نخل 23 12
نويبع 25 21
طابا 25 21
كاترين 19 10
الطور 26 19
شرم الشيخ 28 24
الغردقة 29 23
مرسى علم 29 23
الفيوم 25 18
بنى سويف 25 18
المنيا 26 17
اسيوط 26 18
سوهاج 27 18
قنا 27 19
الاقصر 28 19
اسوان 29 20
ادفو 29 20
ابوسمبل 29 20
الوادى الجديد 28 17
شلاتين 30 23
ابورماد 28 24
حلايب 28 25
راس حدربه 28 25

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