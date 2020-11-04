الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة.. طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا على شمال الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء.وبالنسبة للأمطار، تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة - كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم-مطروح-اسكندرية-رشيد-بورسعيد-العريش).وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 25 18الاسكندرية 24 19وادى النطرون 24 19طنطا 25 19شبين الكوم 25 18دمنهور 24 19بلطيم 24 19مطروح 23 19السلوم 24 18سيوة 25 14بورسعيد 25 19دمياط 24 19الزقازيق 25 19المنصورة 24 19الاسماعيلية 26 18السويس 25 19العريش 26 20رفح 24 20راس سدر 26 18نخل 23 12نويبع 25 21طابا 25 21كاترين 19 10الطور 26 19شرم الشيخ 28 24الغردقة 29 23مرسى علم 29 23الفيوم 25 18بنى سويف 25 18المنيا 26 17اسيوط 26 18سوهاج 27 18قنا 27 19الاقصر 28 19اسوان 29 20ادفو 29 20ابوسمبل 29 20الوادى الجديد 28 17شلاتين 30 23ابورماد 28 24حلايب 28 25راس حدربه 28 25