قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 4 مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة نمرة شرق المدينة، واعتقلت مالك الجعبري، وعلي سكافي بعد تفتيش منزليهما.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة خلة المَيّة في بلدة يطا واعتقلت محمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، بعد أن داهمت منزليهما.