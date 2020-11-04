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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معقل الجمهوريين.. تقرير يكشف انتكاسة ترامب الأولى في الانتخابات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:31 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن أول انتكاسة للرئيس دونالد ترامب، مشيرين إلى أنه خسر ولاية اريزونا بعدما فاز بها منافسة جو بايدن.

جاء ذلك على الرغم من فوز ترامب بالولاية في انتخابات عام 2016، والتي تعتبر معقل الجمهوريين، وفق لتقرير عبر موقع العربية الإخبارية.

أوضح حاكم تلك الولاية التي تقدم 11 من أصوات كبار الناخبين، أن عملية فرز الأصوات مستمرة والفارق يتقلص بين بايدن وترمب.

إلا أن تلك النتيجة التي أعلنتها شبكة "فوكس نيوز" و"اسوشييتد برس"، إن صحت، ستشكل أول انتكاسة للمرشح الجمهوري بعد الخطاب الذي ألقاه بوقت سابق اليوم في البيت الأبيض، وأعلن فيه فوزه في الانتخابات رغم استمرار فرز الأصوات.

بالمقابل، تبددت بعض آمال الديمقراطيين في معسكر بايدن في تحقيق انتصارات تاريخية في كارولاينا الشمالية أو جورجيا أو تكساس، بعد أن احتفظ الرئيس الجمهوري بفلوريدا التي سبق أن فاز فيها عام 2016 مكذبا نتائج استطلاعات الرأي.

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