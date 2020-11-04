بدء محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة التزوير

بدأت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، منذ قليل اليوم الأربعاء، نظر محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك، على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير للخارج، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وتضمن أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.