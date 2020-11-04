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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة»: المدارس مستعدة لانتخابات مجلس النواب 2020

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:28 م
محمد عطية
محمد عطية
نورهان عبدالرحمن
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أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على استعداد مدارس كمقار انتخابية، لانتخابات مجلس النواب 2020.

وشدد عطية على مديري عموم الإدارات ومسئولي الاتصال السياسي، والمعنيين، بمراجعة جميع المدارس وجاهزيتها من أعمال الصيانة، السباكة، الكهرباء، والتنسيق مع الحي وشركة الكهرباء لتوفير مولدات كهرباء في اللجان العامة.

كما شدد مدير المديرية على تنفيذ تعليمات محافظ القاهرة، والتعليمات المستدامة للانتخابات، من توفير كرسي متحرك لكبار السن، والتعاون مع الحماية المدنية، لتوفير والتأكد من جاهزية طفايات الحريق، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين في أماكن متباعدة والتعاون مع المناطق الطبية والصحة بالإدارات، وتوفير حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق، وتجهيز حجرة مبيت لقوات التأمين (تأمين اللجان وتجهيزها)، كذلك نظافة اللجان وتعقيمها بالتعاون مع رئيس الحي والتنسيق مع كل الجهات والتعاون للصالح العام والتغلب على أي عقبات، من منع أي تظاهرات احتفالية أمام اللجان.

وأكد محمد عبدالباسط، مدير إدارة الاتصال السياسي، على تواصله مع الإدارات التعليمية تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية، وإرسال مخاطبات لإدارات القاهرة الـ32 بتلك التوجيهات، وحث الجميع على التعاون للصالح العام.

كما شدد مدير المديرية على عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بكل أشكالها، سواء بالإيجاب أو السلب وعدم الظهور الإعلامي فيما يخص العملية الإعلامية، أو التواجد بمقر اللجان، أو توجيه العاملين لتأييد شخص معين.

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