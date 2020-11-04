بايدن: لست أنا أو ترامب من يعلن نتائج الانتخابات

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تعليقًا على النتائج الأولية لفرز العديد من الأصوات بمراكز الاقتراع للولايات الأمريكية:" لست أنا أو ترامب من يعلن نتائج الانتخابات"، معربا عن تفاؤله بالنتيجة النهائية، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأظهرت نتيجة الانتخابات الأمريكية طبقا للمؤشرات الأولية غير الرسمية تقدم المرشح جون بايدن في ولاية تكساس على الرئيس الأمريكي بعد فرز 35٪ من الأصوات، حيث حصل بايدن على 51٪ مقابل 48٪ لترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورغم ذلك من المتوقع أن يتقدم ترامب فيها وفقا لاستطلاعات الرأي.