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بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية نيفاد بايدن يتقدم فى فلوريدا بعد فرز 66% من الأصوات

عالم

حملة بايدن: الوضع صعب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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أكد مسئول في حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، أن الوضع صعب بالنسبة للانتخابات، متابعا "لكن الناس مازالوا يصوتون".

واتهم بايدن الجمهوريين بالتشويش على سير العملية الانتخابية، مؤكدا أنه يثق في نزاهة العملية الانتخابية.

وقال بايدن، فى تصريحات سابقة، إنه حال فوزه في ولاية فلوريدا فإنه قد حسم أمر الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه عليهم الانتظار حتى النهاية وعدم إصدار أحكام مسبقة.

من جانبه، قال مستشار بايدن إن ساحات القتال الجنوبية، فلوريدا ونورث كارولينا وجورجيا، تمثل أكبر التحديات الليلة، لافتا إلى أنهم يشعرون بتحسن كبير تجاه ما يسمى بولايات الجدار الأزرق في بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن.

يذكر أن الأنظار تتجه لولاية فلوريدا، لكونها تمتلك 29 مندوبا في المجمع الانتخابي، أي تمثل نحو 11% من الأصوات الـ270 المطلوبة للفوز بالرئاسة، لذلك تعتبر من الولايات الحاسمة في تحديد مصير الانتخابات.

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