بايدن يتهم الجمهوريين بالتشويش على الانتخابات

قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه يجب التريث بشأن نتائج الانتخابات وعدم إصدار أحكام مسبقة.وأضاف بايدن، في كلمة له مساء الثلاثاء، إنه إذا فاز بولاية فلوريدا فسيكون ذلك حاسما بالنسبة له وسيفوز بانتخابات الرئاسة على غريمه دونالد ترامب.وأضاف بايدن "لدي يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة"، إلا أنه اتهم الحزب الجمهوري أنصار ترامب بالتشويش على العملية الانتخابية.واعتبر بايدن أن منافسه الرئيس ترامب كذب مرات عدة اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات ونتائجها.