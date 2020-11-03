تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بتغريم 140 شخصًا ما بين 1000 إلى 4 آلاف جنيه، لعدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة.كانت أجهزة الأمن بالقاهرة حررت محاضر ضد عدد من الأشخاص بتهمة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، وتمت إحالتهم للنيابة التى أحالتهم للمحاكمة.