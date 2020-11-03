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الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم.. حبس لاعب الأهلي وتأمين السفارة الأمريكية وإخلاء سبيل متهمي التجمهر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:47 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
حسام محفوظ
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

- السجن سنة للاعب بالنادي الأهلي قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

قضت محكمة مدينة نصر، بحكم الحبس لمدة سنة للاعب النادى الأهلي "ش.ر" وكفالة ألف جنيه فى قضية قتل خطأ لمواطن "س. م"، بالمعاش، فى القضية رقم 25912 لسنة 2020.
- كشف حقيقة تداول صورة لأحد الأطفال زعم اختطافه بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى حقيقة ما تم تداوله لصورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " لأحد الأطفال، والزعم بأنه تم اختطافه وتواجده بمنطقة حلوان بالقاهرة.

نشرة الحوادث اليوم

- لجان وكود ثابت لتأمين السفارة الأمريكية بالقاهرة

شددت الأجهزة الأمنية تعزيزات الأمن حول محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتزامن مع بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب الرئيس الحالي وجو بايدن المترشح الجديد.

- رجلان يتحرشان بفتاة ويتعديان عليها بالضرب في المعادي

يكثف رجال مباحث قسم شرطة البساتين جهودهم للقبض على رجلين تحرشا بفتاة أمام أحد المحلات التجارية الكبري بشارع النصر بالمعادي.
- إخلاء سبيل المتهمين فى «التجمهر» بتدابير احترازية
قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة استبدال الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل المتهمين بالتجمهر في القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتدابير احترازية لجميع.
- عدم قبول طعن سفير لتنفيذ حكم قضائي بعودته إلى منصبه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة الثلاثاء، بعدم قبول طعن سفير مصر بإحدى الدول على قرار عدم تنفيذ حكم قضائي متضمّن إعادته لتولي مهام عمله بعد صدور قرار باستدعائه على إثر شبهة تزوير، وأفادت المحكمة بسابقة الفصل في هذا الطعن مما يجب عدم قبوله.
- ضبط بلطجي متهم في قضايا سرقات وفرض السيطرة بالمنيا
تمكنت وحدة مباحث مركز مغاغة شمال محافظة المنيا من إلقاء القبض على بلطجي وإنهاء أسطورته في فرض السيطرة والسرقات بالإكراه والمشاجرات والشروع في قتل بعض الأشخاص.

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