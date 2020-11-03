رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تبلغ قمة أسبوع مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:21 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
طباعة
رفعت أسهم الخدمات المصرفية وشركات السيارات مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي إلى قمة أسبوع، الثلاثاء، في حين يتنبأ المستثمرون بأن يؤدي فوز كبير للديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 2.3 بالمئة في أفضل أداء يومي منذ منتصف يونيو حزيران. وشهدت بورصات فرانكفورت وباريس ولندن نفس القدر من المكاسب.

استمدت البورصات في أنحاء العالم قوة من مؤشرات على أن بايدن يحظى بتقدم قوي وثابت في استطلاعات الرأي المحلية على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، رغم أن الفارق في السباق ضئيل في عدد من الولايات المتأرجحة.

ويعتبر فوز بايدن داعمًا للأسهم الأوروبية على المدى القصير بسبب توقعات بأنها ستؤدي إلى حزمة تحفيز أكبر وعلاقات تجارية أمريكية أفضل.

وقادت أسهم البنوك المكاسب بين القطاعات الأوروبية، إذ قفز سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 6.1 بالمائة بعد أن ساعده صعود العملة وتعاملات السلع الأساسية على تجاوز توقعات الأرباح الفصلية.

وربح قطاع السيارات وأجزائها، الذي تحمل العبء الأكبر لحرب إدارة ترامب التجارية مع الصين، 3.5%.

موضوعات متعلقة

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

تدشين «نادى التنمية المستدامة» وانطلاق أولى فعالياته

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«أهمية العمل التطوعى» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة

غدًا.. الجلسة الختامية لندوات اليونسكو لتدريب الإعلاميين